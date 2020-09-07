日本準航母日向艦進入南海西沙群島附近，遭陸媒譏為「刷存在感」。（圖／SCSPI)

日本日向級直升機母艦(Hyūga-class helicopter destroyer)也參與了美軍在南海的「航行自由」活動，近日被發現出現在西沙群島附近，向東北方向航行。陸媒認為，日本日向級直升機母艦有2艘，伊勢號參加美軍的環太平洋軍演，另一艘日向級首艦日向號，到南海來是在「刷存在感」。

大陸的南海戰略態勢感知(SCS Probing Initiative)平台7日發佈消息稱，9月5日衛星圖像在西沙群島以東發現日本海上自衛隊日向級直升機母艦（Hyūga-class helicopter destroyer），航向東北。此一級直升機母艦兩艘，首艦日向號，二號艦伊勢號。由於後者8月31日剛結束在夏威夷舉辦的環太軍演，推測這次發現肶是日向號。

此前面對美澳等國艦機在中國周邊海空域頻繁開展軍事活動，大陸國防部發言人吳謙強調，一段時間以來，美澳等一些域外國家在南海頻繁開展軍事活動，強化軍事存在，這種做法不利於南海的安全穩定，我們對此是堅決反對的。事實一再證明，美方是南海軍事化的最大推手，是地區和平穩定的麻煩製造者。中國人民解放軍始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決維護地區和平穩定與繁榮。

(中時新聞網)