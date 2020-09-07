現在女性穿短褲出門，也要膽戰心驚，一名身材火辣的女子米米（化名），穿著短褲、騎車經過新北市新店區，一名陳姓男子看到米米的長腿受不了，一路尾隨兩公里還逼車，等到米米遭強迫停車後，竟將狼爪伸進短褲裡，撫摸下體得逞。

事發於今年的5月3日，大約凌晨2點多，當時米米騎車經過新店區寶橋路，正要往台北市文山區前進，陳男騎經米米旁邊，見到一雙長腿驚為天人，心癢難耐的陳男，一路尾隨米米，途中米米停下機車查看導航，原本陳男已經騎車通過，卻突然起了邪念。

陳男再度尾隨米米，利用逼車方式，迫使米米在路邊停下機車，接著強行拉扯米米的短褲，再用手伸進短褲裡，撫摸米米私密處，強制猥褻得逞，後來因為米米不斷拍打反抗，陳男才停手，嚇壞的米米則是馬上騎車到警局報警。

法院審理此案時，由於陳男有妨害性自主前科，才剛服刑出獄，竟再度犯案，且至今未與米米達成和解，但犯後陳男坦承不諱、態度尚可，考量學歷為國中肄業、工作薪資，加上目前需要撫養父母，最後依強制猥褻罪判刑8月。

(中時新聞網)