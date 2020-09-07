2人聯手參加2020Big City街藝嘉年華，成功躋身12強，還榮獲人氣獎。（健行科技大學提供／黃婉婷桃園傳真）

國內知名賽事「Big City街藝嘉年華」今年邁入第3屆，桃園健行科技大學餐旅系游秉庠與遠東科技大學的梁嘉仁聯手，以花式調酒報名「雜技組」，經過重重關卡，2人獨具一格的特殊技藝吸引評審目光，終於順利躋身前12強決賽，還順利斬獲「最佳人氣獎」。

「Big City街藝嘉年華」賽事分為「音樂組」與「雜技組」，分別於5、6日在遠東巨城購物中心1F噴水池廣場進行總決賽。賽事邀請到知名製作人與藝人擔任評審，如陳建良、陳曼青、邱振哲等人，總獎金高達32萬元，讓身懷絕技的青年卯足全力，期有嶄露頭角的機會。

喜愛花式調酒的游秉庠和梁嘉仁，為向大眾展現卓越技藝，毅然決然參加「雜技組」競賽，從海選開始，2人特別自架三台相機，經過多次重錄，才完成才藝影片，後在入選展演暨全國民眾網路票選、總決賽等關卡時，也順利獲得評審青睞，躋身前12強決賽入選者之列，連「最佳人氣獎」都已是囊中之物。

游秉庠曾多次獲得世界調酒大賽獎項，如日本沖繩 Extreme 世界調酒大賽第2名、英國 Roadhouse 世界調酒大賽世界第2等多項殊榮。他說，街藝嘉年華的才藝多元，選手各有所長，因此得失心不會那麼重，反而能回到最初對於花式調酒的初心與熱忱。

健行科大餐旅系主任楊舒涵說，游秉庠能在賽事中獲得觀眾肯定，讓大眾看見大學端餐旅技能的培育成果，也創造出味覺美學之外的另類感動與價值，開啟視覺上的新饗宴。

(中時 )