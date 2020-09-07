一位國民黨黨代表昨天在全代會主張「故宮裡面的國寶是國民黨的；門票收入要還給國民黨」，引起熱議。不當黨產委員會臉書粉專以此發文，指「國寶，是全體國民的，不是你的。」國民黨考紀會上去回嗆「貴會所屬哪個國家？」雙方打起筆戰，黨產會則未正面答覆國民黨考紀會哪個國家。

黨產會在臉書粉專發文說，昨日有一名國民黨代表在全代會中說：「故宮裡面的國寶是國民黨的」、「門票收入要還給國民黨」；雖然江啟臣主席已經表示那是個人意見，但我們還是要說：國寶，就是屬於國家的，也是全體國民的，不會是一個黨的、也不能當作一個黨的專屬財產。

黨產會說，在動員戡亂與戒嚴之非常時期結束前，中國國民黨因當時的黨國體制，憑藉執政優勢，以違反當時法令、或形式合法但實質內容違反自由民主憲政秩序要求之方式，從國家或人民取得財產納為己有，累積了龐大的政黨財產，而形成政黨競爭機會不平等之失衡狀態！在民主轉型後，利用執政機會或國家權力取得之不當財產，皆應回復，可惜仍有人抱持威權黨國思維，認為「國寶是國民黨的」。

黨產會強調，國寶真的不是黨寶，請國民黨揮別黨國思維，停止黨國不分，歸還不當黨產，落實轉型正義！

國民黨考紀會隨即上去留言「所以貴會所屬哪個國家？」黨產會先回覆「我以為我們都是同一國呀，還是貴會心有其他所屬呢？」國民黨考紀會再嗆「貴會是忘記了，還是害怕想起來？」、「所以貴會所謂同一國是哪一國？」並回覆網友「國民黨也想捐出黨產，可是偉大的黨產會不准！！」

黨產會後來回覆「促轉條例有寫喔：『為落實自由民主憲政秩序、促成政黨公平競爭，自中華民國三十四年八月十五日起取得之不當黨產，除可明確認定其原屬之所有權人或其繼承人外，應移轉為國家所有，並由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用』不是你說要捐給誰就捐啊...... 」

黨產會也說「這些東西都明確寫在黨產條例當中，調查也都遵守正當法律程序，要做出處分前也有公開聽證程序。要懷疑我們是否逐筆審查前，你們要不要先逐筆說明你們究竟都怎麼取得這些黨產的？」

國民黨考紀會回嗆評「從『不法』變『不當』，貴會挺會轉概念。貴會所稱「不當黨產」是否逐條逐筆審查過？」「原來舉證責任在被告啊～貴會的位階果然高於法院呢～不愧是球員兼裁判的回答，直接倒置舉證責任（跟拓海一樣），好會甩？」

(中時 )