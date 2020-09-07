新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，不少店家逼得「關門大吉」，聯新國際醫院為支持在地業者，7月開始與特色餐廳合作，在院內推出道地客家菜，讓醫護「呷好逗相報」，帶動店家生意人潮，以利提高業績走出疫情陰霾，達到社區共好。

聯新國際醫院7月開始，請附近廚藝馳名的餐廳，供應拿手客家菜，料理起鍋之後直送醫院，讓眾人吃到熱騰騰的客家美食。7月份是傳承30年老店端出招牌菜「客家小炒」，以五花肉、魷魚、豆干，拌炒蔥、蒜和辣椒，香氣逼人。

到了8月，則是以在萊米與地瓜粉攪勻搓揉，再過篩成白條狀入鍋水煮的客家「米苔目」。除煮湯外，炒米苔目香辣可口，炎炎夏日相當開胃下飯。9月則端出客家燜桂筍，加上店家特製客家調味，口感清爽又有層次。

身兼院內客家文化推廣委員會主席的小兒科主任薛常威指出，疫情期間，醫院受到社會各界的加油打氣與捐贈。現在疫情漸漸趨緩，餐飲業者也需重振齊鼓，因此聯新透過「每月一菜」的方式，讓同仁發揮一傳十、十傳百的宣傳效果，幫店家做口碑行銷，扶持在地餐飲業者。

薛常威說，民以食為天，飲食為文化傳承的重要一環，既然桃園擁有全台灣最多客家人口，發展客家特色與文化，是醫院善盡社會責任的一種方式。希望藉由每月一菜，讓外縣市同仁有機會品嚐道地風味菜，對文化有更多親身體驗。

(中時 )