苗栗縣動員各局處，落實防制人口販運宣導，推動21項創新作為加強防治宣導，其中包含3項全台首創作為，並精選6項錄製成影片，廣受好評。今年在內政部考核全國各縣市防制人口販運工作成果，展現卓越成效，獲特優殊榮。

苗栗縣在「108年度執行防制人口販運工作成果」考核中獲得特優，在全國12個獲評縣市中，只有苗栗縣、基隆市兩個縣市獲得特優殊榮。苗栗縣警察局外事科長林建民表示，苗栗縣重視人口販運防制，每半年由縣長或副縣長主持，召開1次協調聯繫會議，警局並與縣府各局處合作，以21項創新作為，推廣防制人口販運的重要性。

林建民說明，21項中精選6項拍攝亮點影片，包含縣府層級多國語言網站、LINE 官方帳號貓裡悍衛藍心最前線、外籍移工宣導團、人口販運被害人安置關懷方案、邀請縣內責任醫院社工加入協調聯繫會議，並由縣長、副縣長及相關局處首長錄製成「六大創新亮點影片」，廣受內政部評審委員讚賞。

其中，縣府層級多國語言網站、NGO團體被害人安置關懷方案、四家責任醫院社工加入協調聯繫會議為全國首創。林健民說明，其他縣市多在警察局網站設置人口販運防制連結，苗栗則設在縣府官網下方，網站並設有東南亞、英語等5種語言，提供防制人口販運資訊、查緝績效、求助管道等，便利民眾取得資訊。

林健民指出，過去人口販運被害人常在安置中逃跑，因此今年起與NGO團體密切配合，透過溫馨關懷，讓被害人能與警方合作，攜手將不法之徒繩之以法。另也首度將大千綜合醫院、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、衛福部苗栗醫院的社工，納入協調聯繫會議，展現初步成果。

苗栗縣副縣長鄧桂菊日前代表苗栗縣接受內政部表揚，警局與縣府相關單位，將持續密切合作，共同推動防制人口販運的各項作為與宣導，展現保障人權的決心。

(中時 )