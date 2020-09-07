桃園市楊梅區41歲廖姓女通緝犯日前晚間在市區因紅線違規臨停，遭楊梅派出所長林育成及警員郭彥廷盤查勸導，詢問年籍資料時，廖女雖謊報妹妹身分，但員警並未當真，一問之下才得知她長年吸食毒品被查獲，警方訊後將廖女依毒品通緝移送桃園地檢署。

楊梅警分局楊梅派出所日前巡邏時，攔下違停的廖女並詢問年籍資料，廖起初謊報妹妹的身分證號，但員警認為，雖然資料照片與廖長相相似，但是她本人但身材削瘦且精神萎靡，花了一番時間曉以大義，告知廖女若謊報身分，警方仍可將其帶回派出所查驗真實身分。

一問之下才知道，原來廖女過去因多次持有、吸食毒品被警方查獲。廖女說，一想到要入監服刑3年，情急之下報上她人的身分證號，以備不時被遭遇攔查。雖然廖女有相關對策，但警方不放棄，最後成功突破心防，訊後警方將她依毒品通緝移送桃園地檢署歸案。

楊梅分局分局長黃富村表示，楊梅所同仁落實勤務認真攔查，進而查獲不法，遏止犯罪，有效呼應政府三減新策略：減少毒品供給、需求、危害，以及斷絕毒三流：物流、人流、金流，同仁認真的工作態度，給予高度肯定與嘉勉。

(中時 )