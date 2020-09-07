閻奕格、邱凱偉出席《奇幻書店》首映會。(影／盧禕祺攝)

由Darren邱凱偉與歌手閻奕格（格格）主演的台哥大全新類型原創音樂短片《奇幻書店》7日上映，兩人片中首度同時發揮演技、歌唱和舞蹈三合一實力，格格表示，她雖曾有舞台劇演出經驗，卻是第一次參與戲劇演出，從小就想要當演員、演「格格」的她，也在導演新生代李洹宇（小忍）的指導下，學會如何提高3個調說話，離她兒時最想要演的「紫薇格格」又更近了一步！

格格表示，很幸運自己的戲劇初體驗合作對象是Darren，演戲經驗豐富的Darren給了她很大的安全感，演戲也讓她感覺如同在體驗過另一個人生，這是歌唱時沒辦法體會到的，這樣的經驗也幫助了她運用在唱歌上，「現在唱歌時，看到歌詞，腦海裡會先出現小劇場，自己先演起戲來」。她也透露去年在準備這部戲時正逢過年，當時媽媽和弟弟從香港飛來台灣陪她，「雖然他們只飛來一天，但媽媽從早到晚都在陪我對戲，而且她演的是Darren的角色！」

她說，直到拍了部短片，才發現自己的面部表情很容易太浮誇，雖然自認很自然，但是在鏡頭前真的會太「OVER」，以前唱歌也常被說會皺眉、挑眼，現在會有意識地去自我控制 。

《奇幻書店》是由台灣大哥大投入超過500萬，並由myfone行創獎微電影組百萬得主、新生代導演小忍(李洹宇)籌備近兩年的「勇敢追夢4.0」誠意之作，由《植劇場》總舵手王小棣和台灣大副總劉麗惠共同擔任監製，小忍一手包辦編劇、導演、詞曲創作，力邀人氣演員Darren邱凱偉、知名歌手閻奕格擔綱演出。短片首發即大受好評，有粉絲一步出戲院就興奮說，「本來只是來幫格格（閻奕格）加油的，但訝異的是僅20分鐘就看到一部融合音樂、舞蹈、特效和高度複雜劇情的好片！」

首次挑戰螢幕戲劇演出的閻奕格表現令人驚艷，看到自己在雪景中與Darren共舞的片段，格格有感而發表示，「這段舞其實蠻高難度的，因為小時候有學過芭蕾舞，拍攝前也有跟Darren狂練惡補，雖然還是會擔心表現不夠好，但拍攝當下覺得很夢幻，心中還希望導演不要喊卡！」Darren飾演的店長是整齣戲靈魂人物，唱功、演技早就備受肯定的Darren苦笑：「拍攝過程每天都在練習，包括跳舞、在棚內綠幕背景前要演出魔法變幻的氛圍等，以挑戰指數來說真的是很高！」不過看到成品，他微笑表示：「一切都值得了，最大的痛苦是只有20分鐘而不是兩小時！」

「勇敢追夢」推手台灣大副總劉麗惠表示，正如5G是啟動智慧生活的關鍵拼圖，「夢想」是開啟任何美好未來的鎖鑰，「勇敢追夢」計畫盼以夢想為引線，引爆台灣創作能量，由台灣大搭建舞台，讓優秀的內容創作人才盡情揮灑才華。前三年培育成果均為音樂單曲，今年邁向4.0，更擴大格局，一舉集結編導、音樂、舞蹈、服裝美術等文創元素冶於一爐，邀請到製片吳宗瀚、知名音樂人張簡君偉與美術指導鄭烜勛等夢幻陣容，將音樂的神髓完美融入故事的肌理，淬煉出屬於台灣的音樂短片《奇幻書店》，劉麗惠也特別感謝阿莎力接下追夢導師任務的王小棣，得以共同成就這部高規格、極具質感與餘韻的作品。《奇幻書店》即日起在myVideo與YouTube動人上映，myVideo也將獨家播出精彩幕後花絮。

新生代的導演小忍既能創作音樂，又能將影像與音樂結合的絲絲入扣，他表示，這個故事當初是刻意寫給生病中的爺爺，他哽咽表示，可惜爺爺在三週前病逝，無法親自來參與首映，「但相信他還是有來！」他說這是他第一部從零開始的戲劇作品，他可說用盡全力，加上有王小棣老師的指導，以第一支作品來講他非常滿意了，也期待未來可以玩更大型的歌舞作品。

(中時 )