網紅「蔡阿嘎」在桃捷A2三重站打造兒子「蔡桃貴」主題車站來慶生，引發議員砲轟。(議員提供／蔡依珍桃園傳真)

網紅「蔡阿嘎」在桃捷A2三重站打造兒子「蔡桃貴」主題車站來慶生，引發議員砲轟。(議員提供／蔡依珍桃園傳真)

網紅「蔡阿嘎」在桃捷A2三重站打造兒子「蔡桃貴」主題車站來慶生，引發議員砲轟。(議員提供／蔡依珍桃園傳真)

網紅「蔡阿嘎」在桃捷A2三重站打造兒子「蔡桃貴」主題車站來慶生，引發議員砲轟。(桃捷提供／蔡依珍桃園傳真)

網紅「蔡阿嘎」在桃捷A2三重站打造兒子「蔡桃貴」主題車站來慶生，引發議員砲轟。(桃捷提供／蔡依珍桃園傳真)

網紅「蔡阿嘎」在桃捷A2三重站打造兒子「蔡桃貴」主題車站來慶生，引發議員砲轟。(桃捷提供／蔡依珍桃園傳真)

網紅「蔡阿嘎」在桃捷A2三重站打造兒子「蔡桃貴」主題車站來慶生，引發議員砲轟，斥桃捷「割地賠款」免費放送價值790萬的廣告牆面，在疫情艱困賠錢時機還放任賺錢機會溜走，質疑圖利。桃捷公司強調，光2個月來貼文、影片回饋市值就超過1500萬，且運量也較展期前多近5成，未來月月有互惠活動打造親子車站。

議員黃敬平說，網紅「蔡阿嘎」和妻子「二伯」替兒子「蔡桃貴」慶祝2歲生日，砸百萬包下桃園機場捷運A2三重站舉辦「蔡桃貴」生日特展，從7月18日展至明年2月28日，長達7個月，但桃捷沒收半毛廣告看板出租費，質疑此例一開，未來只要有錢就能免費爽用車站和月台，強迫他人搭車一定要看「別人的兒子」，且運量對比去年同日都少了一半以上，看不出有增加諷刺：「是中元節看不見的旅客嗎？」無怪呼市長鄭文燦參加開幕，一開口就說不知道為何要辦這活動！

議員周玉琴和呂淑真也代表地方媽媽表達憂心，直言車站是公共領域，不該把私人生活搬到人流匯集地，且過度曬小孩侵犯又完全不尊重小孩的隱私，擔憂未來恐面臨霸凌，強調有廣告訂定機制，不解為何要開後門，「只看到一日即時新聞、沒看到報紙登！」議員黃婉如更諷刺：「我是9連霸議員，想做30幾年的問政回憶錄可以嗎？」

「要在PTT被噓爆很難，桃捷做到了！」議員牛煦庭表示，桃捷分享蔡桃貴的臉書貼人怒比讚多3.5倍達6300多人，直言桃捷高喊要打造親子主題車站，但根本是要「蹭」大都會公園本來的親子人潮，要行銷為何不放山鼻或坑口？諷刺躲在自帶力量的新北後面自我感覺良好。

議員舒翠玲也諷刺桃捷「柿子挑軟的吃」，若想發展親子主題車站，應該設置嬰兒室、添購奶瓶消毒設備、增加幼童更衣擦澡空間，而非捨棄公開招標、圖利特定單一自媒體，「誰知道是不是私相授受，允諾未來幫鄭文燦和鄭家軍輔選！」強調公務員要避嫌，唯有「票價便宜、安全無虞」才是桃捷營運上策。

民進黨籍議員則緩頰，蔡永芳以柯P任內推波多野結衣悠遊卡，強調行銷有行銷方式，桃捷致力讓每個站都有主題，打造站站有亮點，不再是走過路過車子跑過。彭俊豪也說蔡桃貴有「桃」，和桃園相關，且運量確實較疫情前有提升，肯定桃捷積極突破疫情僵局。

桃捷公司強調是互惠合作案，2個月來蔡阿嘎夫妻加蔡桃貴的臉書和IG已有40篇貼文，另有5隻3至5分鐘影片，網路廣告效益市價超過1500萬，且7個月合作案月月有節慶公益主題，包括8月父親節、9月祈福月、10月棒球月、11月感恩節、12月聖誕節等，維持觀展新鮮度。

桃捷強調，三重站為北捷往來桃園機場的重要轉乘點，去年日均運量為3186人次，2月至7月17日止，受疫情影響日均運量掉到2010人次，減少近4成，但7月18日開展至今，日均運量達2970人次、成長近5成，以每人最低來回票價40元保守估計已有近2百萬票箱收入，針對議員疑慮會再檢討改進。

(中時 )