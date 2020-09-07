全民瘋國旅，還能去哪玩？觀光局大鵬灣國家風景區管理處今（7）日表示，「2020大鵬灣帆船生活節」將於25日登場，為期10天不僅正好搭配上中秋連假，還有大規模帆船比賽、表演、遊艇展示及海灣市集，甚至是主題遊艇體驗、在地小旅行，值得民眾中秋連假規劃來一趟大鵬灣度假！

觀光局鵬管處今天特別舉辦宣傳記者會，現場包含立委鍾佳濱、「中華民國帆船協會」副秘書長馬軍榮、「中華奧林匹克委員會」副秘書長吳國譽、「台灣遊艇帆船協會」理事長陳柏叡、「帆船委員會」主委楊瑞吉，及「亞果遊艇公司」經理洪梓晉、屏東縣府交通旅遊處長黃國維、交通部政務次長王國材、交通部觀光局局長張錫聰、航港局主秘余建勳、鵬管處處長陳煜川等均出席。

王國材表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，交通部將型塑大鵬灣成大鵬灣遊艇港為政策目標，做為南臺灣最亮眼海洋休閒度假園區；同時，也透過國家風景區管理處為平台，建置區域產業聯盟的屏東觀光圈，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東縣。

王國材說，大鵬灣管理處正積極處理原BOT案資產收回來後，大鵬灣將再積極招商，重新活絡。大鵬灣港將成為南臺灣海洋休閒遊艇及帆船的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。

鵬管處表示，這次活動場域選在新完成的濱灣碼頭區及鵬琉線候船空間「濱灣之心」新亮點，擴大結合台灣海洋帆船合作暨推廣教育，整體以策展概念注入創意展演藝術、海灣市集與小旅行，充分與在地產業鏈結。今年的帆船生活節除了延續往年推廣遊艇及重型帆船活動，帆船賽事更受中華奧林匹克委員會青睞，納入奧林匹克日系列活動之一。

鵬管處提醒，許多體驗行程已開放線上預訂，包含主題遊艇結合泰武原鄉手沖咖啡體驗、品嚐屏東冠軍巧克力等；並與東港返鄉青年團體合作，推出五條結合深具在地文化與觀光體驗特色的遊程，由達人帶您製作午仔魚一夜干、魚丸DIY、頂樓夕陽辦桌等。

鵬管處特別指出，26日活動開幕現場將邀請具國際知名度的「屏東泰武國小古謠傳唱隊」演出，活動期間更邀請到「金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白」，為大鵬灣夜晚注入新音樂藝術；海灣市集也串連屏東特色農漁特產，搭配灣畔光環境展售，要讓遊客感受大鵬灣的海灣新生活。活動詳情可上2020大鵬灣帆船生活節網頁查詢。

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