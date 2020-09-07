歷經連5個月亮麗漲勢後，美股9月以來在科技股獲利了結賣壓出籠下，而出現較大震盪，並拖累全球股市走跌，但展望後市，美股、科技及生技股，11月大選前不確定性，可能出現不規則震盪整理，但技術面實屬良性調整，無礙中長期多頭格局。

統計近一周整體股票型ETF淨流入53.7億美元，其中主要流入全球股票型ETF有28.9億美元，其次美國及亞太股票型ETF分別淨流入15.3億及10.1億美元，歐洲股票型ETF淨流入3.7億美元，新興市場股票型ETF淨流入1.8億美元。但日本股票型ETF淨流出5.2億美元，陸股ETF更淨流出7.4億美元。

富蘭克林證券投顧建議，短線可調整投資組合，以度過短線波動期。著眼美國8月就業及製造業數據顯示景氣復甦趨勢不變，加上聯準會（Fed）等全球央行寬鬆政策挹注充沛流動性，科技及生技產業長期結構題材完整，有助發揮下檔支撐。

根據高盛證券預估，科技及醫療類股2019～2022年每股盈餘年複合成長率預估達一成，領先其他產業，化解評價面偏貴的疑慮。看好科技及醫療創新產業將持續扮演長線主流，已進場者可耐心續抱，有閒置資金或空手者，可留意長期均線支撐買點，或以大額定期定額方式布局。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，雖然經過這波漲勢，市場對科技股評價有所擔憂，但史坦普500科技類股相對評價距離1999～2000年有相當大的差距，並無泡沫疑慮。且目前科技產業財務體質佳，且是少數有淨現金的產業，輔以結構成長優勢加持，看好科技類股仍有表現空間，現階段相對指數加碼應用軟體及網路股。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，根據醫療資訊公司IQVIA統計，新一代生技療法的細胞療法、基因療法、RNA療法等，越來越受到市場關注並吸引資金投入，研發產品線數量持續增長，自2014年來成長超過二倍。由於這些療法，多用於治療較嚴重或致命疾病，幾乎沒有其他治療方法，因此若臨床試驗能顯示出療效，有望獲得FDA加速核准，中長線產業能有成長空間。

(工商 )