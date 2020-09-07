美國ISM製造業指數連升4個月，非農就業及失業率數據優於預期，淡化近期經濟復甦出現放緩跡象的利空，同時蘋果加大備貨消息也一度激勵股市創高，但最終受科技股漲多拉回，納指重挫拖累使市場樂觀情緒降溫，近一周資金淨流入持續以固定收益型ETF為主。

統計近一周整體固定收益型ETF淨流入56.1億美元，其中主要流入美國固定收益型ETF有23.6億美元，全球固定收益型ETF淨流入4.4億美元，歐洲固定收益型ETF淨流入0.1億美元，新興市場固定收益型ETF淨流入10.1億美元，新興當地貨幣固定受益型ETF淨流入1.2億美元。以投資信評類別觀察，投資等級債ETF近一周淨流入36.2億美元，高收益債券ETF近一周淨流入1.2億美元，流入規模較前週顯著收斂。

富蘭克林證券投顧分析，多數債券評價面已不便宜，其中較看好伊斯蘭債券機會，主要著眼其發行區域來自於富裕的波灣國家為多，債券設計類似於有資產做抵押、債權人分享資產獲利機會的概念，因此利率風險較輕，投資下檔風險也低於廣泛的新興市場債券。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，聯準會（Fed）為全球債市撐起大傘，其中伊斯蘭債市利多包括，波灣產油國財政可受惠全球經濟復甦所帶動的油價反彈環境、投資級債利差仍有收斂空間、伊斯蘭教國家財政政策嚴謹較不會無度擴大支出、伊斯蘭債有較健康的供需面節制發債搭配著熱絡的需求，相對穩定的表現，在市場震盪下仍具有吸引力。

(工商 )