觀光局澎湖國家風景區管理處今（7）日表示，澎湖擁有豐富海洋生態資源、海島文化與新鮮美食，是台灣首推的國際魅力島嶼。為此特別攜手攜手澎湖縣政府、雄獅旅遊共同推出「第五屆澎湖秋瘋季」，邀國人來澎湖觀賞全台唯一海陸燈光大型水舞主燈秀，還有牡蠣吃到飽等著民眾來體驗！

觀光局澎管處說，因新冠肺炎疫情未歇無限期延長出國禁令，6月解封後國人開始瘋國旅，澎湖成為台灣最熱門的「類出國」旅遊度假目的地，在國人無法出國之際，澎湖觀光人次屢創新高，7月入境旅客人次突破29萬人，8月份入境旅客人次更創新高，達到29萬9,544人，創下歷年單月新高，較去年同期成長將近9成。

觀光局澎管處指出，為延續夏季澎湖旅遊熱潮，形塑澎湖秋冬之觀光意象、旅遊特色及優質品牌遊程，澎湖國家風景區管理處整合各觀光推廣活動及休閒運動賽會，規劃出「第五屆澎湖秋瘋季」主題系列活動，攜手澎湖縣政府、雄獅旅遊、航空公司、伴手禮業者、澎湖在地公協會共襄盛舉。

觀光局澎管處提到，這一屆澎湖秋瘋季活動長達將近3個月，率先登場是9月12日(星期六)邁入第3屆的「2020澎湖國際海灣燈光節」，以澎湖海洋意象「海島樂園」為策展主軸，打造全台唯一海陸燈光大型水舞主燈秀及8公尺高美人魚主燈。

觀光局澎管處處長許宗民表示，去年燈光節觀賞人數高達13萬人次，比往年9月後也成長20％；此次燈光節中的藝術燈區，可讓民眾進行互動，每個禮拜六、中秋節夜晚，還有搖滾巨星伍佰、動力火車、李千娜、陳美鳳及陳勢安等大咖藝人輪番上陣，讓長達2個月展演活動更加星光閃耀！

許宗民表示，後疫情旅遊玩法翻轉民眾的刻板印象，今年以異業結盟合作方式，結合雄獅集團共同行銷，將燈光節意象於台北市大安區車水馬龍最閃耀的位置露出，並規劃澎湖離島、軍事、生態及環島專車等不同於夏季玩法的特色遊程，結合郵輪環島及秋瘋季各系列活動共同包裝行銷，為澎湖打造出淡季不淡的秋冬旅遊新契機。

而澎湖秋冬正是澎湖海鮮最肥美的季節，觀光局澎管處表示，澎湖縣政府也策劃了令人垂涎的「澎湖美食節」，除了無限量牡蠣吃到飽、各式當令海鮮外，為了打造澎湖秋冬美食主題旅遊，澎湖福朋喜來登酒店將「澎湖海鮮」融入餐酒的概念，提供精緻好味的澎湖菜、海鮮及創意滿分的餐酒，創新結合美食三大區域指標代表：義大利、法國及日本，與五星酒店主廚、專業品酒師聯手合作，打造澎湖餐酒盛宴，就算今年無法出國，也能跟著澎湖海鮮用舌尖環遊世界。

緊接而來登場的是兩大菊島運動賽事，觀光局澎管處說，「2020澎湖跳島101K自行車活動」，車友能用時速20KM探索最美麗的海灣，沿途經過沙灘、跨海大橋、玄武岩及二崁古厝等知名景點，以慢騎漫遊的方式，欣賞美麗的人文與自然景致，同時品嚐澎湖特色小吃。

另外，「2020菊島澎湖跨海馬拉松」也將於11月1日開跑，具備IAAF/AIMS國際專業賽道認證，更是全台唯一結合「跨海+跳島」的度假型跑旅賽事，賽道路線不折返，沿途自然美景不重複，讓跑者感受不同凡響的跑旅經驗，一覽澎湖全島風光。觀光局澎管處提醒，有興趣的跑友把握9月底前的報名時間上網報名。

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