專業伺服器機殼廠勤誠（8210）受惠伺服器客戶拉貨動能優於預期，8月營收以6.67億元改寫同期新高，年增20.6％，較7月減少8.58％；累計前8月營收49.34億元，年增17.7％。

勤誠表示，因應雲端服務供應商（CSP）建置大型資料中心的需求，美、中兩大區域客戶拉貨動能強勁，帶動公司整體伺服器出貨量持續成長。展望下半年，雲端伺服器出貨動能可望延續，公司樂觀看待全年營收成長。

研調機構TrendForce指出，疫情使得企業資本支出減緩的效應發酵，導致伺服器品牌出貨量在第3季將呈現季衰退趨勢，對伺服器採購轉向以租用雲服務為主，企業端伺服器需求走緩。

不過，勤誠長期耕耘白牌伺服器市場，透過與系統整合商出貨至終端資料中心客戶，近年除了美、中兩大區域客戶外，勤誠也持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場等新市場，提高全球市占率，維持公司成長動能。

勤誠表示，面對總體環境與美中關係緊張挑戰，經營策略上將擴大在台生產規模，除分散供應鏈風險，亦進一步整合在台研發資源，發揮高度客製化與彈性製造優勢，嘉義新廠預計明年底開始貢獻。

(工商 )