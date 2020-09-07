桌球名將福原愛的新書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》，原定二月在台北國際書展舉辦簽書會，因遇上疫情被迫取消，近日隨著疫情趨緩，在做好嚴謹的防疫工作下，出版社與福原愛回饋粉絲，分別在高雄與台北圓滿舉行各一場簽書會。日前她和老公江宏傑甜慶結婚4週年，她也戴著老公送的百萬Tiffany項鍊、手環現身，隔空放閃。

聊起新書，福原愛表示流淚不代表是負面的意思，這本書說的眼淚是像洗滌身心靈的一種方式，讓一些負面事情可以透過眼淚，自然的可以代謝掉。福原愛在書裡揭露人生中100分的愛，與母親的相處有關，「我媽媽從小對我就是非常的嚴格，我都很懷疑她是不是真的不愛我？我也曾經往負面的思考想過。後來我的教練告訴我說人生是可以得到100分的愛，得到愛的有來自同事、家人、朋友、另一半，等等的地方所組成100分。家人不可能給到滿分100分的愛，其餘的愛可能來自其他人，但是每份愛都缺一不可，因為最終它會是集合起來的100分」。

簽書會現場，粉絲近距離跟福原愛暢談人生，有來自護理師對工作的迷惘，也有對愛失去信心的粉絲，都透過這本書找回力量，還有不少體育系的學生到場支持，不聊心事反而抓住機會問打桌球的技巧，讓工作人員笑說學生賺到，之後舉辦桌球課程應該可以再度秒殺。福原愛首次跨行當作家，銷售成績不斐已賣出一萬本，擠進暢銷新人作者之列，被問到是否規劃發行第二本著作，福原愛表示內容尚在保密階段，但已經著手進行中。

福原愛戴著江宏傑送的結婚紀念禮物現身。（華研提供）

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