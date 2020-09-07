今（7）日是24節氣的白露，代表天氣即將轉涼，臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，入秋首波的鋒面即將在周四（10）報到！氣象局提到，周四受到鋒面通過影響，水氣將增加，降雨範圍也會擴大，北部、東半部都會有短暫陣雨或雷雨。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》貼出一張圖後表示，入秋後的首波鋒面將在9月10日報到，因此大家需多注意天氣變化大。而氣象局臉書上也說明，周四、周五為弱的鋒面通過，水氣增加，降雨範圍擴大，北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

入秋首波鋒面10日到。（臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

另外，氣象達人彭啟明在臉書專頁《天氣風險》提到，周三（9）由於偏南風，水氣會開始增多，伴隨西南季風水氣北上，山區午後陣雨增多，各地容易有局部短暫陣雨，這樣的天氣型態將會持續到周日，同時留意北風南下，但目前都還是較弱的鋒面，和典型秋天鋒面仍有差距。

彭啟明說明，預計今、明兩天，各地天氣仍維持類似偏北風，今天較明顯，天氣很穩定，明天會稍緩和，溫度也會略再回溫。

(中時新聞網)