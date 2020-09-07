以色列政府經評估全球疫情現況及防疫成效後，日前宣布將台灣納入綠色國家名單，給予符合資格規定的18類人士入境免隔離檢疫待遇。不過外交部已將全球旅遊警示燈號調升至「紅色」，提醒國人非必要請避免出國。

以色列因應新冠肺炎疫情，目前僅開放其國民、永久居民及持特別許可者入境，不開放商務及觀光旅客入境。惟以色列政府經評估全球疫情現況及防疫成效，8月31日宣布將台灣納入綠色國家名單（The List of Green Locations）。

根據以色列政府公布的資料，該國將給予台灣符合資格規定的18類人士，包括就讀特定大學、應聘工作及以籍人士眷屬等，入境免隔離檢疫待遇，適用對象資訊公布於以色列衛生部網站。

外交部發言人歐江安表示，我國符合入境以色列資格旅客出發前，須依規定備妥相關證明文件，向以色列駐臺經濟文化辦事處申辦入境特別許可，始能搭機前往。

另全球疫情持續升溫，外交部已將全球旅遊警示燈號調升至「紅色」，外交部也提醒國人非必要請避免出國，呼籲倘有急需赴以國之國人，出國前至外交部領事事務局網站或利用該局LINE官方帳號完成「出國登錄」。

外交部也提醒國人，在規劃前往以色列行程前，請事先洽詢預定搭乘的航空公司及「駐台北以色列經濟文化辦事處瞭解相關規定，旅行期間請隨時注意個人衛生並遵守當地防疫措施。

(中時 )