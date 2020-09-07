南投世界茶業博覽會，將於10月9日到18日，在中興新村登場，更新增咖啡、巧克力特色產業，因應防疫需求，展館移到大操場，並配置熱顯像儀等防疫器材；至於日月潭萬人泳渡是否如期舉辦，9月9日將會有結論。

茶博會邁入第11年，今年以「拾憶茶香」為主題，除了攤位增加至364個，還新增調茶比賽、巧克力咖啡節等，讓茶博會內容更豐富多元。

南投縣長林明溱，7日在縣務會議中表示，今年茶業博覽會一定會如期舉辦，因此，除了做好各項防疫工作，交通接駁及停車場指示標誌，也都要明確清楚，滿足參觀遊客的需求。

今年茶博因疫情影響，活動展館都移到中興大操場，共有2個入口和2個出口，嚴格管控人員進出，入口增設紅外線體溫感測儀，參觀遊客必須全程配戴口罩，各展館也會配置額溫槍、消毒水等防疫器材。

而為紓解茶博會場周邊交通，縣府規畫假日交通接駁車，出發點為縣立棒球場，終點至中興郵局，遊客可將車輛停放在縣立棒球場、會展中心、中興小巨蛋等處，接駁車會依序停靠接送，而且免費接駁，民眾可多利用。

另外，日月潭萬人泳渡預定27日舉行，不過，由於考量防疫及旅宿業營運等因素，是否如期舉辦，將在9日做出結論。

(中時 )