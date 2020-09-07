德國經濟辦事處指出，根據德國聯邦統計局8月發布的數據顯示，今年上半年，德國對台灣出口金額為41億歐元 （約新台幣1,422億元），比去年同期增長了7.3％，但同一時間德國整體出口金額下降了13.4％，為5,768億歐元（約新台幣20兆元）。

德國在亞洲數個重要的貿易夥伴中，以台灣之成長率為最高，更讓其他亞洲四小龍望塵莫及，例如對韓國的出口金額增長了4.9％，而對新加坡及香港的出口金額則分別下降了10.7％和18.1％。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）表示:「值得注意的是，台灣是少數幾個在新型冠狀病毒流行期間提高德國商品進口量的重要經濟體之一，這樣的高成長率應歸功於台灣出色的危機應變能力，使得台灣不僅不需要鎖國，更確保企業及產品生產線維持良好營運。2020年上半年，德國與台灣的貿易總額達到89億歐元（約新台幣3,090億元），可見台德貿易的重要性與日俱增。」

德國外貿與投資處台灣及菲律賓處長賀軒先生( Alexander Hirschle)補充:「台商回流現象促進本地投資，使得德商對台灣市場信心大增。」其並進一步說明:「從消費者選擇進口商品層面觀之，『德國製造』賦予商品品質保證，使其享譽全球，也備受台灣消費者愛用；又旅遊禁令的實施反而促進國內消費，帶動德國產品在台銷售成績亮眼，這樣的轉變尚能使各廠商從中獲利。」

(工商 )