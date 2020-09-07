安森美半導體公司（ON Semiconductor Corporation，美國納斯達克上市代號：ON）宣佈，公司總裁兼執行長Keith D. Jackson（傑克信）擬於2021年5月從安森美半導體退休。為確保有序過渡，Jackson先生在退休前將繼續擔任現有職務，並將協助董事會尋找其繼任者。

此外，Jackson先生也將因退休後不再出任總裁兼執行長而退任董事會成員，目前預計不會在公司2021年年度股東大會上參選連任。

安森美半導體董事會正在啟動全面的搜尋工作，以選定下一任執行長，並將聘請一家獵頭公司進行搜尋工作。董事會將同時考慮內部和外部候選人。

Jackson說：「我很榮幸在半導體產業工作了40多年，領導安森美半導體是我職業生涯的亮點。與我們卓越的員工一起工作，見證公司自2002年以來的擴張性增長，我感到非常高興。不過，我相信現在是開始過渡公司領袖的合適時機，因為這將使我有更多的時間陪伴家人和出色的孫輩。」

Jackson先生於2002年加入安森美半導體擔任總裁兼執行長，在其任職期間，領導了公司的重大發展，包括公司市值從2002年的約3億美元增長至2020年的約89億美元，公司收入從2002年的約11億美元增長至2019年的《財富》美國500強企業，收入約55億美元，2020年全球員工約35,000人。

Jackson先生還透過有機發展，尤其是汽車、工業和物聯網市場的產品，以及公司的重大戰略擴張，包括公司收購AMI半導體、Aptina Imaging、Fairchild Semiconductor International, Inc.和Quantenna Communications, Inc.，領導公司創新產品的非凡增長。

董事會主席Alan Campbell說：「我謹代表董事會感謝Keith在推動安森美半導體在半導體產業內地位的重大貢獻和影響。公司得益於他的領導力、產業專長和敏銳的眼光。我們打算與Keith緊密合作，確保平穩過渡並參與下一階段的領導工作。當董事會在尋找合適的人選接替Keith的領導時，董事會相信Keith和他的團隊將繼續專注於發展公司的業務。」

(工商 )