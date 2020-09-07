政府開放美豬進口來台，引起藍營狂批，如今傳出，美國在台協會(AIT)以副處長谷立言名義，已邀請國民黨立院國防外交委員會5立委，在10日進行餐敘。但據媒體報導指出，黨主席江啟臣在全代會後拍板，以甫開放美豬，時機敏感，故婉拒餐敘邀約。

AIT在立法院9月1日開議當天，邀請江啟臣與馬文君、呂玉玲、陳以信、溫玉霞等外交及國防委員會立委，於9月10日中午到AIT副處長谷立言官邸餐敘。

對於AIT邀約藍委餐敘，江啟臣5日先是表示，正面看待與美方交流，不認為要放棄溝通機會，有機會就要忠實反映台灣人民的聲音讓美方了解，並傳達國民黨的關心。不過此事涉及黨團與黨中央，是否採其他方式，各個委員有不同想法，尚在討論中。

而據《聯合新聞》今(7日)報導引述知情人士說法，在考慮政府剛開放美豬、國民黨也才在全代會上發起「反美豬瘦肉精的食安公投」，現在時機太敏感，因此已決定婉拒AIT邀約。

對此，國民黨副祕書長黃奎博出面表示「與事實不符」，5位立委希望「團進團出」，目前還在喬時間，盼如期意見交換；若時間喬不攏，只能改時間，因此對周四的餐敘只能說「還在討論中」。

(中時新聞網)