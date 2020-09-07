交通部長林佳龍（右2）指稱，台中市大智路打通關鍵是他擔任台中市長的都市計畫變更，新市府團隊是在他的基礎上發展「收尾」的。（陳淑芬攝）

台中市前後任市長龍燕再戰？交通部長林佳龍今天到台中市視察指出，大智路打通的關鍵是他當台中市長時爭取變更都市計畫，目前新市府團隊只是「收尾」。此語引發中市府研考會主委吳皇昇在臉書反擊指出，是盧團隊展現強大的溝通能量和執行力，才能讓延宕已久的工程打通，「感謝林佳龍前市長的紙上作業」。

交通部長、前台中市長林佳龍今天視察台中車站，侃侃而談他在台中市長任內的各項建設規劃，提及大智路打通的淵源時更指出，大智路打通的最關鍵是2015年他當任市長時的都市計畫變更，說服內政部支持，將商業用地變成道路用地，這是過去做不來，如果沒有都市計畫的變更，就沒有後續。

林佳龍並強調，他當時還編列預算4億元，作為協議價購的基礎，新市長上任後是在此基礎上再發展，「算是收尾」，大智路的打通歷經多少人的努力，打通時一定要要飲水思源，有感謝的心。

隨後，吳皇昇在臉書上發出「收尾？」一文，為現任台中市長盧秀燕團隊叫屈。他反擊林指出，盧秀燕市府團隊展現強大的溝通能量和執行力，才能讓延宕已久的大智路打通工程完成，「說得容易，實際最後能不能做得到挺難的」，也就是說，「誰能收尾，誰能完成，真的很難」。

「感謝林佳龍前市長的紙上作業，盧秀燕市長正在收尾實現！」吳皇昇嗆林是「紙上作業」，並表示，盧秀燕市長在許多場合也不忘感謝許多前人的建議、爭取、努力，包含林前市長，並酸味十足寫道：「是不是要我們台中市民發起一人一信謝謝林前市長您呢？」。

(中時 )