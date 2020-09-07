前空服員趙筱葳因為長相神似女星林依晨，而有「華航林依晨」的封號，現則轉職當部落客，擁有高人氣，日前她宣布在台北買下人生第一間房，開心分享新家入住過程，邀請一群好友參與入厝趴，但近日她就發現新房有一個缺點，哀怨直呼「超痛苦的！」

趙筱葳買了人生第一間房，是位在台北市信義區的華廈，近日她拍影片分享買房心得，並回答大家的提問，其中被問到在買房過程中，哪個步驟沒有做好或可以更好？趙筱葳就坦言雖然很滿意現在的房子，但直到現在還有一點無法習慣，就是「沒有警衛」這件事。

趙筱葳不習慣華廈沒有警衛，原因是沒有人收包裹。（圖／翻攝自Youtube）

很多人聽到「沒有警衛」會以為是安全疑慮的問題，但對趙筱葳而言不是，她覺得最大的困擾點是「沒有人收包裹」，崩潰表示：「真的超痛苦的，我每一天都在收包裹，我每一天都在接電話，然後包裹的時間又這麼地不定，而且還有冷凍我又不能叫他放門口，收包裹這件事我真的好困擾喔。」

趙筱葳吐完煩惱後，立即又開玩笑說自己應該去選主委，「然後我去選了以後我就是堅持強調我們這大樓要有警衛，因為要維護大家的安全！」逗樂大家。

(中時新聞網)