因為這張帆布，大里塗城路二店家發生口角，並有77歲婦人受傷。（黃國峰攝）

藥局老闆林男指出，風大時這塊帆布會飄到胸部左右，下面有鐵條，敲到人會有危險，理論時「揮」到阿嬤受傷，一定會負責。（黃國峰攝）

因為這張帆布，大里塗城路二店家發生口角，並有77歲婦人受傷。（黃國峰攝）

幾十年老鄰居，因騎樓一塊帆布隨風飄揚，大里一位77歲蔡姓老阿嬤頭頂被打破，被控的56歲藥局林老闆表示，跟阿嬤溝通好幾次，都未解決，前去理論，一時激憤，不小心才打傷阿嬤，阿嬤表示等傷勢較好時，一定提出傷害告訴。

大里塗城路一家藥局，老闆56歲林男因不滿，隔壁蔡姓老阿嬤的騎樓，每日放下的一塊帆布，隨風飄揚，影響顧客進出安全，自己去收了，阿嬤家人又放下來，阿嬤孫子PO文指出，林男「直直衝進我家找我年邁80的阿嬤理論，口頭一直國罵 一直ㄍㄢˋㄍㄢˋ叫 甚至說幹XX雞X ，直接拿椅子往我阿嬤頭上敲下去 」

蔡阿嬤表示，他（藥局老闆）一來就站在門檻那邊問候我媽媽三次，我說你媽媽在家裡，趕快回去，然後才說帆布會影響他的生意，飛起來會打到客人，還拿起塑膠椅打我，血就流了下來，去醫院縫了3針，他打完後還要繼續打，幸好我的印尼外勞把他抱住，才沒再被敲到，說我的帆布風吹會影響他，他自己的東西也排到外面去了。

藥局林姓老闆表示，當時只是一時激憤講話必較大聲，前面加個「ㄍㄢˋ」增強語氣，拿起塑膠椅模擬帆布被風吹起來，會傷到客人，不小心「揮」到，醫藥費我一定負責。中午隔壁生意做完，我就把帆布收起來，綁好來，結果她中午午覺睡完，出來又把它放下來，講了好幾次，她都不聽，昨天一時氣憤，找她理論。

台中市警局霧峰分局成功派出所指出，阿嬤說傷好一點時，才要來提告，不過兩家都佔用騎樓，妨礙行人通行，兩家都依道路交通管理處罰例第82條第1項第3款規定處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰。

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(中時 )