安心食品（摩斯漢堡）今日成立安惠資訊科技股份有限公司第一次發起人會議，安心食品乃為更符合當前消費市場趨勢，以3Q創新策略中商品、服務、環境品質思維，積極拓展數位轉型，正式創立安惠資訊科技股份有限公司（資本額2千萬元），由安心食品服務股份有限公司、東捷資訊服務股份有限公司、東慧國際諮詢顧問股份有限公司、愛必食股份有限公司共同投資。

安惠資訊設有專案管理、應用系統、硬體維護與支援部門，致力於提供連鎖流通業資訊系統的研發設計與系統整合，未來將帶給消費者更優質的服務品質。

安心食品領先業界使用自動點餐設備、送餐機器人陸續導入門市。在2016年推出「MOS Order」App，結合數位訂餐節省消費者等待的時間，同時品嚐到熱騰騰現點現做的美味餐點。近期更整合MOS App送餐系統，導入52台電動環保機車投入外送市場，布局更完整的服務面向。

摩斯漢堡「MOS Order」App除增設外送功能、桌邊點餐服務，近期已整合四大電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等，提供消費者多元的支付方式。面對龐大多變的數位消費市場需求，安心食品（摩斯漢堡）正式創立安惠資訊股份有限公司，全面提升科技服務轉型，建置多元數位數據系統，帶給消費者安心、便利、優質的服務體驗。

(中時 )