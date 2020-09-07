日本時報報導，據消息來源稱，日本防衛省計畫採購射程長達500公里的空對地飛彈，使日本戰鬥機能夠在對手飛彈陣地的射程之外就攻擊目標，不過該篇報導並沒有明確說明選擇哪一型飛彈。

消息人士稱，這項軍購計畫屬於2019~2023財年的「中期國防建設計劃」之一，因此希望可在2022年3月之前取得。預計這種陸攻飛彈會安裝在F-35匿蹤戰鬥機身上，如此可得到最大的威力，對手難以偵測F-35，而F-35能夠安全範圍外發動攻擊。

報導稱，防衛省在取消部署「陸上神盾」的計劃以來，日本開始積極討論可能的威懾措施，以防止彈道導彈襲擊。

可能選擇的遠攻飛彈包括挪威開發聯合打擊飛彈(Joint Strike Missile, JSM)，美國海軍也有採購，改名叫海軍打擊飛彈(NSM)。

JSM可以安裝在F-35的機身內部，可以進行反水面和反艦攻擊，從而充分利用飛機的匿蹤性能。

此外，防衛省也考慮在F-15戰鬥機身上，安裝射程約900公里的 AGM-158C，遠程反艦飛彈，它將會是美國未來的遠攻利器，具有長射程與匿蹤外型的優勢。

(中時新聞網)