ｉ運動特派員麻努，向饒舌歌手7LING請教RAP的技巧，還秀了一段freestyle。

「2020 SUPER STAR體育表演會」邀請超過30組團隊跨界聯合演出，9月19日於臺北小巨蛋盛大登場。其中舞藝節目結合嘻哈文化與傳統藝術中的京劇與歌仔戲，碰撞出全新型態的演出，邀請饒舌歌手7LING AKA NIKECHEN 運用Rap穿插整段表演，完美合併東西文化。

7LING取自本名陳姿陵的諧音，她喜歡寫作、創作文章與詩詞，在認識饒舌歌手熊仔後受到鼓舞，2018年與熊仔合作推出首張單曲《Queenstep》，開啟饒舌創作之路。

7LING除了是饒舌歌手，另一個身分是知名舞者Nike Chen，她是臺灣Hip Hop女舞者第一人，跳舞資歷超過20年，獲得多座國際賽冠軍，也時常與張惠妹、蔡依林等知名藝人合作，被大家尊稱為Nike老師。

「在跳舞這件事情上面我堅持的精神，希望可以把它放在饒舌上，不管是跳舞或饒舌都是一個嘻哈精神。」Nike老師坦言她在舞蹈方面鑽研許久，跳舞對她來說比較能隨心所欲，而饒舌音樂的創作會更在意歌曲流量跟歌迷的反應，相較之下壓力大很多，不過Nike老師在今年心態轉換很多，回到最初喜歡饒舌的初衷，也推出Lo-Fi曲風的新單曲《Queen of late 》，持續創作更多饒舌音樂。

Nike老師這次要在體育表演會用饒舌說故事，將串起霹靂舞、京劇與歌仔戲等東西方元素。歌詞則由明華園提供故事架構的關鍵字，再由Nike老師修改編寫，「這是一個復古的古代故事，但用一個新的唱法詮釋。」Nike老師說最難的部分是背詞，因為歌詞內容是像古文一樣的文言文，很多都不是現在常用的語法，彷彿回到學生時期在背課文般，對她來說是新的嘗試，也是一大挑戰。

Nike老師是第二次站上小巨蛋表演饒舌，相較於第一次唱自己的歌，這次與這麼多專業團隊合作演出，她感到更加緊張，同時也期待這新型態與大編制的演出，展現出嘻哈文化的魅力，讓嘻哈人被看見。

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台（20:00）等平臺進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )