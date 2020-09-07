由於新坡消防分隊用地過小，導致生活品質不佳，讓小隊長吳孟益直呼：「比當兵還慘」。（姜霏攝）

新坡消防分隊編制共22人，2樓寢室空間十分狹小，去年甚至把交誼廳撤除，改造為寢室使用。（姜霏攝）

桃園新坡消防分隊廳舍過小問題延燒許久，啟用至今已長達40年，面積僅93坪，卻容納了22位消防人員，因用地過小的問題也造成分隊器材簡陋、生活品質差勁，甚至僅能擺放2台水箱車，需要水資源時都必須請求支援，令人直呼：「比當兵還慘」！

新坡消防分隊於1980年開始使用，面積僅307平方公尺，相當於93坪，因早期警消未分家時，該地為警察局用地，因此至今仍是向警察局「借地使用」，新坡消防分隊小隊長吳孟益表示，以前編制只有10初人時還可以勉強堪用，但每年都增加編制，現在分隊內已有22位同仁，甚至因床位不足使用，去年將交誼廳廢除，隔間改置為寢室。

吳孟益談到，早期政府的規畫對於現在的消防分隊早已不敷使用，比起其他消防分隊，新坡消防分隊可以說是「情況慘重」，一般分隊有普通的水箱車及能裝載較多水量的水庫車，但新坡消防分隊卻因車庫用地不足，僅能擺放2台水箱車，需要水源單位時都須仰賴其他分隊支援。

吳孟益說，消防人員1年會有1半的時間都在隊上，工作環境如同家中環境，雖然現在同仁早已習慣，但和其他消防分隊相比差距甚遠，寢室擺放完衣櫃及床之後僅剩走道，無生活品質可言，甚至「比當兵還慘」！

新坡消防分隊小隊長張水木說，因廳舍用地小又位於市區，觀音國中及新坡國中小都在附近，出車狀況相當不佳，甚至屢次遭居民投訴「警報器太吵」，為克服此情形只能不斷與居民溝通及調整警報器音量。

張水木談到，新坡消防分隊廳舍議題一直存在，時常收到相關遷建消息但最後又不了了之，因新坡轄內沒有都市計畫，很難找到機關用地，僅能靠桃園市政府編列預算買地，再將農業用地變更為機關用地。

(中時 )