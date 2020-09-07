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2022年縣市長大選，傳出國民黨預計將派蔣萬安出征北市，但是蔣萬安受訪時並未鬆口，僅表示現階段還是以立法院為重心。對此，資深媒體人周玉蔻直言，蔣萬安這麼早被迫表態，是因為有消息指出，前高雄市長韓國瑜想選的就是台北市長，所以台北市黨部非常緊張；有網友就好奇為何韓國瑜可以與蔣萬安爭搶台北市長大位？

一位網友發文分析表示，主要就是韓國瑜在「資歷」上贏蔣萬安太多，蔣萬安充其量不過做過2任立委，更不用說如果在2022年參加台北市長大選，那麼第二任立委任期未完，「烙跑」一詞冠在頭上更是難以擺脫。

韓國瑜方面，他從1990年就當選了台北縣議員、1993年更是擔任了3屆的立法委員，還曾擔任中和市副市長、台北農產總經理、國民黨高雄市黨部主委、高雄市長。擔任首度市長在怎麼蔣都還是得要有一定的行政資歷，而韓國瑜光「資歷」兩個大字，就可以輕鬆擊敗蔣萬安。

該網友認為，完全沒有行政資歷的蔣萬安要一口氣強攻台北市長大位是不切實際的，更何況韓國瑜在黨內的聲勢，想要贏得台北市長黨內初選，基本上是易如反掌，而且韓國瑜有著葉匡時、李四川這些曾在高雄市府輔佐過他的「黃金團隊」，近來還曾一同在台北聚餐，韓團隊心之所向，不言可喻！

(中時新聞網)