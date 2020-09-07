農糧署每年舉辦「台灣稻米達人冠軍賽」，給予農民辛勤耕作的肯定，今年桃園共派出11位好米組及4位有機米組優良農民代表桃園參加全國賽，其中大溪區農民林鐘明已連續3年奪得大溪區有機米組冠軍，今年勝券在握對於全國賽相當有信心。

大溪區農民林鐘明接觸有機稻米已長達10年的時間，前3年轉換期不斷模索，接下來7年都有通過有機認證，林鐘明表示，因為近年來都被政府肯定，今年非常有信心奪得全國前3名，談到甘苦之處，他說，種植有機稻米其實相當辛苦，不能使用農藥也不能使用化學肥料，田間的草也必須用手拔，且有機稻米的收成也相對較少。

林鐘明坦言，要種得好米「實力佔3分，運氣佔7分」，前年未獲前3名也是因為天氣較不佳的關係，今年卻因「天公伯出手相助」，順利收成好米，期盼能順利奪冠，替桃園爭光。

桃園的好米自2010年起屢屢得獎，創下連續10年奪得全國獎項之殊榮。今年桃園市除了龜山區及復興區沒有參賽外，其他11區各派出1位好米組冠軍參加全國賽，同時，觀音、大溪及新屋都另有規畫有機米組，該4區冠軍也將代表桃園參加有機米組全國賽，全國賽將於18日公布第一階段入圍名單，及29日公布最終得獎名單。

(中時 )