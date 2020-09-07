美國在台協會（AIT）副處長谷立言邀國民黨立院外交委員會5位立委於本周四餐敘，因適逢政府開放瘦肉精美豬的敏感時機，外傳國民黨主席江啟臣擔心遭指「被摸頭」而拍板婉拒邀約。國民黨副祕書長黃奎博出面表示「與事實不符」，5位立委希望「團進團出」，目前還在喬時間，盼如期意見交換；若時間喬不攏，只能改時間，因此對周四的餐敘只能說「還在討論中」。

黨務人士表示，其實AIT邀約外交國防委員會委員餐敘，是立院每次開議的例行公事，只不過這次因媒體報導後，變得格外敏感，尤其黨內5位立委也包括主席江啟臣；但儘管如此，江主席5日接受媒體訪問此事，就公開表達「原則上正面看待與美方交流，不認為要放棄溝通機會。」其實就是在喬時間。

黃奎博則表示，目前只知道5位外交國防委員會的黨籍立委，希望可以一起行動，類似「團進團出」與美方見面、交換意見，但委員們時間喬不攏，而委員又不是邀請方，餐敘時間是主人訂的，若客人時間不便，主人改時間也很正常。

黃奎博說，國民黨沒有婉拒與美方交流，反倒很歡迎及珍惜，況且交流議題除了美豬，也包括亞太情勢、民進黨政府獨霸造成民主倒退等種種議題；所以周四能否餐敘只能說「目前還在討論中」。國民黨並未婉拒邀約，希望謠傳及揣測到此為止，國民黨與美國政學界有許多溝通管道，也不樂見不實消息造成不必要的誤會，或被綠營見縫插針。

(中時 )