網通IC廠瑞昱（2379）公告8月合併營收達73.00億元，續創單月歷史新高水準，相較2019年同期成長40.7％。法人看好，瑞昱第三季合併營收將有望再度改寫歷史新高表現，且2021年營運動能已經備妥，屆時業績仍可望更上一層樓。

瑞昱8月合併營收達73.00億元、月增5.3％、年成長40.7％，創下單月歷史新高，繳出連續六個月成長成績單。累計2020年前八月合併營收為475.01億元、年增24.5％，締下歷史同期新高。

法人指出，瑞昱第三季在WiFi、交換器（Switch）及乙太網路（ethernet）等產品出貨表現強勁，且後續又有網通標案恢復動能，因此第三季業績有望再度創下新高，第四季亦可抱持正面看待。

此外，瑞昱在WiFi 6規格已經獲得多家網通大廠訂單，訂單動能在下半年一路放大，將可望延續到2021年，且瑞昱在車用乙太網路晶片上已獲得歐系、美系車廠訂單，將可望在2021年放量出貨。

(工商 )