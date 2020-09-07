大溪漁港3樓高「瘋狗浪」 瞬間掃空10餘名釣客畫面曝光。(海巡署提供)

宜蘭頭城大溪漁港今(7日)上午發生「瘋狗浪」將防波堤上10餘名釣客捲入海中的驚恐畫面。根據港區監視器畫面顯示，今天上午至少有10名以上的釣客在燈塔防波堤上坐釣，當時突然捲起兩個湧浪，浪頭打上堤防，但是眾人都不以為意，不到一分鐘，突然捲起一個三層樓高的大浪，瞬間浪頭打下，堤防上的釣客突然人間蒸發，全數被掃入海中，警消經絡海陸空搜救，目前已造成4人死亡6人受傷的慘劇。

事實上，大溪漁港是沒有開放給釣客自由前來進行垂釣活動，因此漁港魚群種類聚集較多，因此吸引不少釣客前來進行違法釣魚，雖然海巡署人員仍會全力勸導離去，每天仍是有不少釣客不聽勸阻前來。

從監視畫面中看出，在早上的10點半些許，總共有3個大浪襲捲而來，浪起的高度已經達到3層樓，也可得知浪來時，除了將10幾名的釣客全數捲走之外，也一併將釣具、交通公具等等帶走。

海港附近居民表示，平時這邊幾乎不會有什麼巨浪出現，然而近期颱風較多，因此漁港內較會出現多變的情況。這裡的居民也認為，平常進行海釣活動時，應當穿上救生衣，才能增加掉入海後有自保的方式。

根據宜蘭氣象站指出，因受於颱風海神外環氣流的影響，外加上沿海風浪較大，同時還是處於漲潮時刻，的確會有出現「瘋狗浪」的機率，應當避免前往進行相關活動。

(中時新聞網)