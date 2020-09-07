雄獅旅遊原本全台80間實體門市已關閉12間，將來預計還要再關18間。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情重創觀光業，暑期的國旅復甦雖帶來一線曙光，但仍有多家旅行社宣布暫時歇業、裁員，隨著政府發布無限期出國禁令，還在咬牙苦撐的旅行社只能力行撙節與轉型，易遊網、雄獅旅遊、東南旅遊等旅行社龍頭紛紛關閉實體門市，轉攻網路、APP服務旅客。

易遊網表示，今年第三季結束前已收掉7間實體門市，未來將倚重加盟店、轉型或數位化的經營策略，7月份首家加盟店為嘉義門市。目前易遊網9成營收以數位、網路線上為主，第四季目前營收相對穩定，將專注於官方APP的經營，現已破150萬下載數，雖少了國外訂單，但有專職國內旅遊、訂房的優惠，搭上台鐵凱蒂貓車廂、高鐵假期等交通票券，消費者在家就可買到旅遊全商品。

同樣採縮編實體門市來因應疫情衝擊的雄獅旅遊，原本全台80間門市已關閉12間，將來預計還要再關18間，力行將實體通路轉為虛擬通路以節省支出，並持續轉型、主攻網路，目前跳島、環島郵輪等主力商品仍持續熱賣，未來考慮納入為常態商品。

雄獅旅遊董事長王文傑今日表示「不鼓勵紓困」，認為業者再接受紓困會被罵，過往出境旅遊每年有8000億台幣商機，如今出不了國，短期內應是如此，至少一半營收轉至國旅也有4000億元，建議旅遊業者想存活就得面對現實，考慮轉型且要夠快。

東南旅遊表示，「疫情嚴峻時於4月底、5月初收4家實體門市，疫情趨緩在6月份有3分之1實體店面回復六日營業」，將來視全球疫情，以及政策開放國外旅行後，將考慮在原地重開4家實體門市或另覓新點。業者透露，目前9至12月的客群為企業戶、里民、宮廟、員工旅遊為主，營收主力由散客轉為大單的國內旅遊。

(中時 )