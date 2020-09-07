國民黨6日舉辦全代會，國民黨北市黨部黃呂錦茹證實，立委蔣萬安表態參選下屆台北市長，但蔣受訪時並未鬆口，此事引起網友熱議。近日還有傳聞指出，蔣萬安急於表態，是因為前高雄市長韓國瑜似乎也有意參選。對此，名嘴謝寒冰則表示，他知道有人希望韓出來，但他認為對韓國瑜來說，現在最好還是先沉潛、等待。

謝寒冰在政論節目中指出，台北本來就是韓粉比較集中的地方，當初有人講說如果2018年地方選舉時，國民黨台北市長候選人丁守中的選前之夜韓國瑜有去站台也許就選上了，但這只是猜測而已。「可是韓國瑜現在的動向，是最多人去關注的。」

謝寒冰分析，韓國瑜在今年6月6日時被罷免，在這種情況下，他現在要去表現什麼動作，或是做出什麼態度，甚至表現出對明年黨主席有一些期許，這樣好像都很怪。

謝寒冰也說，他知道韓國瑜身邊很多人希望他趕快出來，因為這些人等不及了。但他覺得，現在對韓國瑜最佳的方法，就是沉潛、等待，先休息，看整個局勢變化，如果國民黨真的需要韓；如果局勢真的允許韓出來的時候，再決定要不要出來。

(中時新聞網)