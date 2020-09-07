幼白鼻心吃奶的模樣，超級可愛。（野灣野生動物救傷中心提供／莊哲權台東傳真）

野灣野生動物醫院8月中旬在台東縣池上鄉開幕後，已收到10多隻受傷野生動物，其中有2隻白鼻心是被民眾關在籠子裡，棄養在路邊，另有3隻「幼幼班」白鼻心，則是遠從綠島跨海而來，由於還是幼獸，照護人員必須充當保母餵奶，模樣超萌，但是該院也呼籲民眾勿私養野生動物。

剛開眼的幼白鼻心使盡吃奶的力氣，猛力吸吮著工作人員手中的奶瓶，模樣萌翻，保育員廖朝盛說，這3隻幼獸是上個月底綠島民宿主人在住家附近發現，觀察了幾天後白鼻心媽媽一直沒來，加上連日大雨，只好透過台東縣政府農業處協助，搭船運到位於池上的野灣野生動物醫院。

廖朝盛表示，3隻小白鼻心精神狀況還算不錯，食慾旺盛，從早到晚1天要餵6次，由於幼獸的照顧需要大量心力，收容時間愈久，野放機會愈低，因此，若在野外發現落單的幼獸，先花點時間觀察媽媽有沒有回來照顧，若仍然未見媽媽出現，再尋求協助。

另外，該院還有兩隻白鼻心是被關在籠子裡，遭棄養在卑南鄉產業道路旁，體型都明顯消瘦，經送往照護後，已恢復健康；廖朝盛也呼籲民眾不要私養野生動物，因為對動物的習性不了解，飼養環境不佳，往往對野生動物造成嚴重傷害，飼養人也有受傷與感染人畜共通傳染病風險。

廖朝盛指出，該院自8月17日開幕以來，已接收10多隻受傷野生動物，多數為鳥類，另有2隻山羌，均因受傷情形嚴重，沒能救活。

(中時 )