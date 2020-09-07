台東縣政府7日宣布啟動全新進化的「台東數位福利網」，大幅擴張WiFi訊號覆蓋率，全縣熱區總數翻倍超過575處，讓民眾在台東熱門打卡景點或是悠遊台東縣境，都能享受24小時無所不在且快速的無線網路服務。

台東縣政府過去推出的無線網路服務TT FREE，原本只有250個熱點，這次透過無線聯盟概念進行縣內無線基地台整合，大幅擴張訊號覆蓋率到575個熱點，未來希望繼續增加，讓TT FREE不斷點，服務更加值，功能更強大。

縣長饒慶鈴表示，全新進化的「台東數位福利網」服務範圍除了全縣戶外人潮聚集區、機場、火車站及熱門觀景點外，更整合了縣內機關、學校、餐飲店家等設置之無線基地台成立 「無線大聯盟」，全縣隨處都可免費上網。

民眾只要透過已註冊的FB或LINE或手機門號，一鍵按下即可立即註冊使用，無論國內外遊客來台東旅遊，都能方便使用，目前已有超過22個國家的觀光客來到台東並註冊使用TT FREE無線服務，這也是台東成為國際城市的起步。

饒慶鈴也特別感謝鼎東客運的合作，讓客運成為行動基地台，遊客或民眾搭車可以免費上網，有更多的服務加值，她也宣布，TT FREE正式命名為「台東數位福利網」。

(中時 )