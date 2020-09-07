政府日前拍板明年元旦將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，甚至擬規劃近一步開放「全豬」，而台北市長柯文哲近日更直言，台豬比美豬貴，最後美豬就是窮人會買。對此，網路媒體也就全豬進口做民調，結果顯示，在美豬政策對外溝通上，有81%網友認為沒溝通或溝通不夠。

針對政府將開放美豬進口，各部會將強制要求產地標示，由消費者自行選擇購買。柯文哲昨(6日)受訪被問及「認為誰會買美豬？」，柯文哲說，初估美豬每公斤比台灣豬便宜15元，最後一定是窮人會買含有萊克多巴胺的美豬。

網路媒體《YAHOO》近日就「衛福部長陳時中鬆口開放『全豬』進口，你認不認同？」，進行網路投票，投票時間為9月3日至8日，截至下午7點30分出稿為止，共有4.3萬名網友投票，回答「非常認同的佔5.7%」、「還算認同的佔19.4%」，「不太認同的佔11.8%」、「非常不認同的佔58.8%」，「不知道、沒意見的佔4.3%」。

另外，民調也針對「美豬進口相關細節的政策決定過程，你覺得有沒有跟各界充分溝通？」做調查，網友回答，「溝通很充分佔1.8%」、「算有溝通11.3%」、「沒什麼溝通14.3%」、「完全沒溝通66.9%」、「不知道／沒意見5.7%」。顯示有逾8成網友，認為溝通不夠或沒溝通。

(中時新聞網)