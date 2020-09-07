根據外電報導，國際桌球總會決定今年男、女世界盃以及年終總決賽的舉辦地點落再大陸山東威海，但為了防堵新冠肺炎，國際桌總將仿效NBA與美網的隔離方式才進行比賽。

自從新冠肺炎疫情爆發以來，國際桌球賽事就暫停至今，各國選手苦無比賽機會，因此，國際桌總決定女子世界盃的比賽時間在11月8-10日、男子世界盃在11月13-15日，年終總決賽12月19-22日，地點都在山東威海。此外，國際桌總才計畫在12月25-29日在澳門舉辦大滿貫比賽，而且WTT世界桌球組織也宣布明年將主辦4場大滿貫賽、2場世界盃、8場冠軍賽、6場挑戰賽以及14場層級較低的賽事。

國際桌總為了讓男女世界盃和年終總決賽順利舉辦，仿效NBA、美網等國際重大賽會舉辦模式，將比賽地點設定在隔離區內，所有工作人員、參賽選手都只能在固定的場館和飯店內，希望藉由這種方式防堵疫情入侵。

韓國桌球協會主席、雅典奧運金牌柳承敏表示，疫情期間隔離辦比賽將成為國際大賽的趨勢，明年2月釜山世桌賽也將優先採用這種方式來確保安全。

(中時 )