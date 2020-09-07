看醫生竟然還要防範狼爪，高雄一名人妻控訴，去年到醫院身體檢查，一名內科醫師檢查腫瘤時，竟表示「要看下面」，還趁機摸人妻胸部，被騷擾的人妻偷偷錄音收集證據，事情曝光後，醫師還辯稱「看她眼神感覺很喜歡我」。

2019年2月13日，這名人妻因為甲狀腺機能亢進問題，前往醫院用超音波做檢查，照完後醫師告訴她，「甲狀腺附近有0.6公分腫瘤、及淋巴結」，但化驗結果必須等2周才會出爐，因此人妻就先取消2月15日的回診。

返家後人妻卻接到醫院人員來電，告知照常在15日回診；回醫院當天，醫師表示人妻淋巴結有硬塊，恐怕會轉移，需要進行胸部觸診，接著又指她腹部脹氣、有脊椎側彎問題，等等若是值班室沒人，「我們就去看下面」，人妻聽到這裡覺得詭異，但因為擔心腫瘤是惡性，因此與醫師一起進到值班室。

人妻反應也很迅速，已經開啟手機錄音蒐集證據。進到值班室，醫師要求人妻坐在桌上、脫下衣物，開始撫摸胸部、觸碰下體，人妻反問「現在要檢查什麼」？醫師則回「我摸摸看有沒有東西」、「那我可以放進去嗎」，人妻馬上拒絕「不行、不行」，醫師才作罷。

法院審理此案時，醫師辯稱「當下覺得她很喜歡我，就覺得試探看看」，表示兩人是「情慾試探」，認為人妻已婚有小孩，並非懵懂少女，知道「看下面」不是檢查還赴約；但法官調查錄音檔，不採信醫師說詞，認為男子身為醫師，供詞明顯對女性有性別歧視，且毫無悔意，犯後態度不佳，但斟酌人妻拒絕時罷手，最後依強制性交未遂罪判刑2年，可上訴。

(中時新聞網)