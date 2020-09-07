台塑四寶表示，主要經濟體逐漸走出景氣谷底，且大陸災後重建需求增加、美國颶風影響石化產品出口亞洲數量減少，可望帶動石化產品價格上漲，下半年經濟成長逐步回穩；9月、第三季營收多可延續推進表現，第四季因需求旺季、產能利用率提升，營運蓄勢更上層樓。

台化(1326)透露，最近觀察市場能見度有比較明朗；以塑膠製品為例，雖然漲價，可是客戶需求強勁，重要客戶已看到年底訂單。纖維紡織及下游成衣也呈現緩步復甦軌跡。

台塑化(6505)認為，原油供給數量持續受到控制，雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但疫苗可能於年底或明年初問世，加上聯準會保持寬鬆貨幣政策，使油價難以大跌，預期仍維持區間盤整。

台塑(1301)董事長林健男表示，大陸疫情受到控制，且長江水患並未釀成重大災難，且大陸計畫擴大內需，透過內循環減輕中美貿易戰及疫情對其外貿產生的不利影響，將可對石化產品需求增長產生正面助益。

此外，美國Laura颶風已造成當地石化業者減產，部分同業宣布不可抗力，帶動PE、PP及PVC等產品價格上漲，業者優先供應當地需求，將影響第4季出口亞洲市場數量，也可望推升石化產品價格。

南亞(1303)董事長吳嘉昭指出，防疫與經濟發展並進，宅經濟成為新常態，歐、日兩大車載板主力市場需求恢復，且臨近大陸十一假期，3C訂單備貨需求提高，第四季需求可望持穩增溫。另大陸及歐洲新能源車銷售增加，儲能、動力、3C家電等應用也將推動電子材料產業成長。

台化副董洪福源說，9月營收優於8月，第三季營收優於第二季。第四季因大型定檢已完成，預估營收更上層樓，將持續追蹤防疫、家電、健身、玩具等商機變化，生產線配合提前部署。

台塑化9月煉油廠煉量36萬桶/日(67％)，預計第三季平均產能利用率65％；輕裂廠OL#3自8月中至9月底定檢，第三季平均產能利用率為76％。

台塑化認為，油品煉製毛利偏弱，但下檔有支撐。近期美國石化廠受颶風影響，石化現貨大漲，帶動亞洲行情攀揚，加上輕裂廠進入集中定檢期，供給較吃緊，輕裂廠持續正常獲利。

(工商 )