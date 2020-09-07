瑞莎與導演莊翔安首次共事卻一拍即合。（桃園電影節提供）

瑞莎（Larisa）擔任第7屆桃園電影節大使，與形象影片導演莊翔安7日一同出席記者會，同時公布完整90秒影片，瑞莎在片中遭囚禁密室，除了惶恐不安，甚至尖叫拍打，驚悚懸疑風格反倒讓瑞莎的3歲女兒Nika信以為真，嚇哭喊道：「媽媽為何一直被關、被欺負！」她連忙趕緊安撫女兒，笑稱：「女兒的反應代表我們拍得很好。」

瑞莎8年前演出電影《騷人》後就鮮少接戲，她解釋：「我一直在等可以挑戰自我、自己也喜歡的劇本，這次接到短片邀約後，我非常開心！」她與導演莊翔安首次共事卻一拍即合，拍攝6小時內快速收工。瑞莎在片中也大秀專業彩帶舞，拍到一半突然大喊：「好濕！好濕！」讓導演一度以為她在開黃腔，原來是彩帶被現場煙霧弄得又濕又重，難使勁甩出美麗的線條，才讓瑞莎大喊希望可以排除困難。

第7屆桃園電影節將於10月9日至23日在桃園新光影城、中壢SBC星橋國際影城、桃園in89統領影城、八德廣豐國賓影城、桃園光影文化館舉辦。

(中時 )