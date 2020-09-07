李心潔坦言疫情期間香港導演老公彭順在大陸拍戲，2人分隔兩地近半年時間。（WarnerMedia提供）

《夕霧花園》一場李心潔與阿部寬的情慾戲，因尺度太大，在大馬上映時被剪掉。（WarnerMedia提供）

金馬影后李心潔與阿部寬、張艾嘉等人主演的電影《夕霧花園》，在去年金馬獎風光入圍9項大獎，該片也是她產後復出的首部作品，意義格外重大。電影將在本週日（13日）於HBO頻道及HBO GO正式上架。李心潔7日受訪心情興奮，表示4歲兒子光看電影預告就緊張兮兮，她笑著說：「他以為我真的發生過很多事情，一直問為何會掉入火坑、為何會受傷、為何要哭，我跟他解釋很久是在演戲。」她領悟到年紀太小的孩子會信以為真，直說：「我想兒子們要看到《夕霧花園》，應該是18歲以後了！」

她透露20歲大女兒看了該片4、5次，相當喜歡，「我本來想女兒年紀輕，會不理解片中沉重的愛情故事，所以本來對她的反應也沒什麼期待。而且她是是很能忍的女孩子，不容易掉淚的，但她看片覺得感動哭了很多，甚至不覺得（女主角）是自己的媽媽，這也讓我感覺是我演的不錯，沒看到媽媽的影子在身上」。李心潔坦言疫情期間香港導演老公彭順在大陸拍戲，2人分隔兩地近半年時間，常透過視訊、與孩子出遊的照片、影片維繫感情，「讓他可以放心把這個家交給我」。

不過李心潔也因疫情，總算有長時間在家陪伴小孩成長的機會，甚至有空追韓劇。此外，她每天煮3餐、樂當「家庭主婦」，並自豪表示最拿手西餐料理，「我有跟梁詠琪老公Sergio學做西班牙馬鈴薯蛋餅，只要我有宴客準備大餐，就會出現那道菜！」。問起疫情影響，她率性表示今年本來計畫舉辦的畫展因此延至明年，但也多了時間繼續創作。她也形容矛盾心情，「我非常懷念出國拍戲工作，但心裡面又放不下孩子，很極端。也好長一段時間沒去台灣了，如果可以去工作，又和好姐妹琇琇（許茹芸）相聚，會非常開心！」

《夕霧花園》一場李心潔與阿部寬的情慾戲，因尺度太大，今年初在家鄉馬來西亞的上映時的版本被剪掉，問起此事，她說：「我是滿遺憾的，因為那場真的是電影中非常重要的戲，也是我當演員這麼多年以來，情緒身心最大突破的戲」，她回憶近兩年前的拍攝仍印象深刻，「我第一次體會到演到忘我的感覺，過程中太投入，當下不知道自己在做什麼。演完當晚花了很久時間平復，也希望大馬觀眾能看到我付出這麼多的那場戲」，所幸一刀未剪版將在HBO上架，讓大馬影迷能一睹她的用心。該片於9月13日晚間10點於HBO GO上線，並在HBO頻道首播。（馬來西亞連線）

(中時 )