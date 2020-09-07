樹林警分局樹林派出所警員王宥喆於9月6日上午9時許，在派出所內執勤時，遇一年約86歲張姓老婦至派出所請求協助，不斷表示其兒子在外投資失利遭騙。

員警見有異狀，細心求證並確認其身分後，發現其兒子並無此狀況，純屬該名老婦幻想而來，且員警觀察後發現張民身上未帶現金，員警立即陪同該名老婦返家並告知其家人有此狀況需多加留意。

經警方帶返家後詢問家屬，得知該名老婦因年事已高，且不只有輕微失智，甚至常有幻想情事，事後家屬對員警的協助十分感謝。

樹林警分局特別提醒，台灣已漸漸走向高齡化社會，家中長者如有失智症狀可至社會局申請愛心手鍊，並應主動關心、多注意長者動向，已免長輩什麼時候出門也不知道，而增憾事。

另一邊，土城分局土城派出所警員楊晉評、曹哲瑋及吳怡君積極協助民眾找到失智家人，失智老婦凌晨獨自外出，直到隔天早上家人仍不見老婦蹤影，便著急尋求警方幫忙，員警得知後迅速調閱監視器，線上巡邏警力也積極巡視，不到一小時就找到失智的張姓婦人，讓王女一家人都鬆口氣，也讚賞警方的高效率。

土城派出所值班警員楊晉評9月4日早上11時許見一名女子慌張跑進派出所，向員警表示其婆婆凌晨獨自離家後便音訊全無，出動全家人到處找也找不到，因婆婆患有失智症，王女相當擔心其發生危險，於是請警方協助，楊員先安撫王女情緒後，並協助通報失蹤人口、製作筆錄，調閱住家附近監視器並通報線上巡邏。

土城所警員曹哲瑋、吳怡君在外執行巡邏勤務時接收通報後，立即於轄內巡視查找，巡經中央路一段301號時，員警見一名年邁老婦獨坐路旁，老婦相貌及穿著與王女所稱的失智婦人有許多相似之處，立即上前關心，附近居民見警方到來，也紛紛表示該名老婦四處徘徊，問其問題又無法回答手足無措，本來也要報警，殊不知警方先行找到失蹤許久的張姓婦人(27年次)，最後將張婦載返派出所與其家人團圓相聚，王女及其家人相當讚嘆警方高效率行動，也頻頻向辛勞的員警們致謝。土城警方亦提醒王女務必多注意張婦動向，若有走失之虞，可申請愛心手鍊或指紋建檔，多一層防護走失措施，多一份心安。

(中時 )