大村鄉長游盛（左）指出，因正新輪胎創辦人羅結老董事長的遺產稅尚未撥入鄉庫，這筆振興現金禮金的發放財源、發放時間與金額，都還要經代表會開會討論後決定，原則上不會超過2000元。（資料照）

大村鄉民等到了！大村鄉民代表會日前召開臨時會，審議通過公所制定的大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，訂出現金禮金當年度每人單次最高6000元；將在送縣府備查後再開臨時會，決議本次振興發放金額，全鄉鄉民可望在年底前領到2000元大紅包。

大村鄉因正新輪胎創辦人羅結夫妻設籍在此，2010年羅妻過世後公所獲得高達10億元遺產稅，且採現金繳庫；去年3月羅結病逝，初估鄉庫約可再獲16億元遺產稅挹注，但目前國稅局尚未核定撥入。目前鄉庫約有11億元，年度總預算則編列6億多元，公所上個月擬定該自治條例，於8月17日至19日臨時會上送代表會審查通過。

大村鄉長游盛表示，為了振興經濟，自治條例針對全鄉鄉民發放現金禮金，屬於社會福利性質，原則上不會超過中央的發放額度，至於金額是1000元或2000元？何時發放？屆時仍須尊重代表會決議。

代表會主席游振府則說，大村鄉全鄉約近3.65萬人口，站在為鄉民爭取福利、振興地方經濟的立場，同時又要為預算把關，若有財源、財政許可，希望未來依自治條例年年都能發放給鄉民每人2000元。

公所社政課表示，自治條例雖已通過，但預算尚未編列，待縣府回函備查後，在於鄉代會臨時會中討論預算編列與相關財源，若羅結董事長遺產稅能即時撥入，則預算追加編列作業上應可更順暢。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平指出，目前尚未看到大村鄉公所來函內文，對於地方公所自治條例僅為備查動作，並不具審查核准同意權限，不影響公所施政權責，但仍會請法制處、財政處主計單位，針對公所財務狀況表示意見，給予相關提醒與建議。

(中時 )