新北市尚禾亞康養國際集團董事長陳玟均，捐贈1萬顆住宅用火災警報器予新北市消防局第七救災救護大隊，捐贈數量為歷年之最，新北市政府於1097日上午10時，於市府市政會議室由市長侯友宜親自頒贈感謝狀。

尚禾亞康養國際集團成立於民國104年，董事長陳玟均在成立之初即發願，在公司有賺錢每年一定提撥一定比例盈餘來做公益，累積至今總捐款金額已達千萬元，尤其在今年疫情最嚴重，對企業經營最為嚴峻的時刻，陳董事長還願意積極為社會出錢出力奉獻付出，在地方傳為佳話。

此次捐贈住警器是前議員廖筱清熱心引介，陳董事長在了解5樓以下老舊公寓建築，因未設置火警自動警報設備，無法在火災發生及時預警住戶逃生，而此類老建築物火災案件往往發生最多，且經統計近3年新北市已有數十件火災，是因住戶有安裝獨立式住警器而逃生成功之案例，陳董事長立即當場承諾捐贈1萬顆住警器，給第七救災救護大隊作為推廣及安裝，期藉住警器能全面安裝，以守護更多市民生命財產安全。

第七救災救護大隊長洪萬見表示，非常感謝尚禾亞康養國際集團董事長陳玟均，協助市府打造安心、安居城市，對社會公益熱心付出，希望能藉此產生拋磚引玉的作用，同時也呼籲社會大眾，多一分火災預防，就少一分災害損失，期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群住居安全。

同時也呼籲居住5樓以下公寓住宅，尚未申請住警器之新北市市民，可向鄰近分隊填寫申請表，符合資格者可發放1顆住警器自主安裝，或由消防隊前往協助安裝。

(中時 )