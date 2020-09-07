東英非營利幼兒園啟用，台中市長盧秀燕和幼生一起切蛋糕歡慶。（馮惠宜攝）

新學期台中市新增多所非營利幼兒園，其中招收幼生數最多的東區東英非營利幼兒園七日正式啟用，12班數可招收332名幼生。市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，「公托公幼倍增計畫」是她的重要施政目標，上任以來用不到2年時間即增加131班數，顯示公托公幼計劃逐步實現，盼台中年輕人更「敢生敢養、能生能養」，大台中幼托品質再提升。

教育局指出，東英非營利幼兒園位於第9期旱溪市地重劃區，重劃區內公共設施完善、生活機能成熟，人口逐年增加。該幼兒園為市府提供土地、建物及設備，爭取中央補助經費及挹注經費約1.27億元，委託優質專業的公益法人團體經營，收費比私幼便宜，收托時間又較公幼彈性，加上幼兒園座落於交通便捷的東英里環中東路與旱溪街交叉口，符合現代家庭需求。

教育局長楊振昇說明，東英是109學年度第3所啟用的非營利幼兒園，家長每月負擔3500元，第三胎以上子女每月僅需2500元，且低收入及中低收入戶家庭子女免繳費用，其餘皆由政府支付，可實質減輕家長經濟負擔。

東英非營利幼兒園委託承辦非營利幼兒園深具經驗的「財團法人宏觀文教基金會」團隊經營管理，基金會董事長李舜如指出，東英非營利幼兒園以人文教育為教育理念，課程著重培育幼兒健康力、感恩力、社會力、思考力及行動力等5大核心能力，孩子的學習，家長一定看得見。

(中時 )