林鶴軒（大鶴）演出今年度國片票房冠軍《可不可以，你也剛好喜歡我》，片中他扮演陳妤的好友兼占卜社副社長，更是唯一犧牲色相露2點的演員，他不禁自嘲：「這種青春校園電影要脫也是男主角曹佑寧要脫吧！最後只有我脫了，這真的太另類了，我好怕電影不能以普級過關。」

他曾以《切小金家的旅館》獲得台北電影獎最佳男配角的肯定，今年暑假則接連推出《可不可以》及活屍喜劇《逃出立法院》，再加上參演人氣戲劇《想見你》，曝光量高，堪稱最佳綠葉，可他卻忍不住擔心：「觀眾會不會有點看膩我了啊。」

談到在《可不可以》中的角色，大鶴則笑稱可以用天團五月天名曲〈知足〉一句歌詞「笑著哭，最痛」來形容，原來是因電影本來安排他與暗戀對象陳妤的感情戲，不料因劇情需要而被通通剪光。

不過他的表演方式可不是省油的燈，就連同片演員李杏都笑說：「有一場大家聚餐卻遇上打群架的戲，完全沒有大鶴的事，他竟然還在那兒吸蝦頭搶鏡頭，真的很敢演。」讓大鶴笑回：「那場戲我就是負責吃，就要創造一些存在感嘛！」《可不可以，你也剛好喜歡我》全台票房破6500萬，現正熱映中。

(中時 )