捷克參議院議長維特齊上週大陣仗率團來台訪問，多位捷克企業負責人南下台中，參訪上銀集團總部，上銀集團總裁卓永財率先高階主管接待，展現台灣發展智慧製造的能量，創造雙方未來合作的空間。

上銀集團表示，上銀集團不只是台灣口罩國家隊，也是防疫所需醫療設備的世界隊，HIWIN在疫情期間，持續服務客戶，尤其在疫情不斷升溫之際，快速送貨到世界各地，幫助瑞典、義大利、新加坡、中國大陸、美國、韓國等國家的防疫醫療設備廠，提供口罩機、體溫槍、呼吸器，到醫療量測等所需元件與系統件等。

上銀指出，面對工業4.0浪潮，ＨIWIN掌握關鍵技術、機電整合服務兩大優勢，從核心傳動元件出發，到發展次系統、系統件至機電整合服務。這次捷克參訪團對上銀集團從製造業，逐漸轉型為製造服務業歷程、精密製造產線的規模，深感好奇與佩服，很認真地聆聽上銀人員詳加講解，具有自我診斷功能的智慧型滾珠螺桿(i4.0BS)、線性滑軌、各式工業機器人、晶圓機器人、醫療復健機器人、Torque Motor 迴轉工作台、諧波減速機、各式馬達、驅動器與控制器等產品。

卓永財表示，捷克機械製造業、啤酒產業、觀光旅遊業非常發達，上銀2001年經由德國子公司轉投資在捷克設孫公司，在捷克提供服務近20年，他相信，透過這次實地參訪，能讓更多捷克企業進一步了解台灣的產業實力，期待創造愈來愈多的合作空間與機會。

捷克這次參訪團成員中，Tomas Micek原本就是HIWIN的客戶，對使用HIWIN產品留有美好印象，並肯定HIWIN產品的前瞻未來性，特地豎起大姆指說：「You are the future」。

上銀董事長卓文恒也代表上銀，致贈滾珠螺桿創意造型的手電筒與剛沖印出來大合照等小禮物，給每位捷克參訪成員。上銀指出，捷克參訪團成員收到禮物時都驚呼：太有效率了！上銀集團的精密科技及溫馨接待，再一次為台灣品牌加分。

(工商 )