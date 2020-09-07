小沈陽女兒越大越漂亮。(圖／翻攝自新浪娛樂)

大陸藝人小沈陽(本名沈鶴)和妻子沈春陽結婚16年，育有一女，2014年一家人上親子真人秀《人生第一次》，女兒長相卻被酸民攻擊，近日已長得亭亭玉立的小沈陽女兒，繼承爸媽優點，越來越漂亮，完全打臉酸民的惡言。

小沈陽女兒常在社群分享自己的近況，13歲的她已長大不少，五官也逐漸長開，越來越漂亮，也很有自己的穿衣風格，一雙迷人大眼睛加稚嫩臉蛋，完全遺傳爸媽的優點，也讓酸民無話可說。

其實，當時小沈陽女兒在大眾面前亮相時，就因為長相常被拿來議論，更被攻擊為「最醜星二代」，但其實在節目中，小沈陽女兒完全不嬌氣，脾氣好又乖巧，因此仍有不少網友都非常喜歡她。

而面對外界的攻擊，小沈陽也坦言後悔帶女兒上節目，希望她能快樂成長，但也透過節目更了解女兒，如今小女孩變得自信大方，絲毫沒受到惡意評價影響，相信父母的教育是相當成功的。

(中時新聞網)